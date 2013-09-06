”УДАР” став спостерігачом в ЄНП

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Політична партія «УДАР» отримала статус спостерігача в Європейській народній партії (ЄНП).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Політичної асамблеї ЄНП.

У засіданні Політасамблеї взяв участь лідер «УДАРу» Віталій Кличко, який виступив перед присутніми з промовою.

Як стало відомо УНІАН, наприкінці травня ЄНП направила до України спеціальну місію для вивчення заявки партії «УДАР» на отримання статусу спостерігача. За підсумками цього візиту місія надала позитивну оцінку партії «УДАР», яка в питаннях політичного порядку денного повністю відповідає політичній платформі ЄНП.

Довідка УНІАН. ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 75 партій-членів з 40 країн, 17 голів країн-членів ЄС та 6 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

Із українських партій статус спостерігачів в ЄНП мають партії ”Батьківщина” та Народний рух України.

Нагадаємо, що ЄНП сьогодні, 6 вересня, позбавила статусу спостерігача партію ”Наша Україна”.