Асоціація з ЄС вимагає виконання політичних вимог

Київ. 18 вересня. УНІАН. Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляє, що асоціація з ЄС вимагає не тільки здійснення формальних правових процедур, але і виконання політичних умов.

Про це Томбінський зазначив у своєму зверненні до Кабінету міністрів України з нагоди схвалення тексту Угоди про асоціацію, розповсюдженому Представництвом ЄС в Україні.

«Асоціація є політичним актом великої важливості й вимагає не тільки здійснення формальних правових процедур, але і виконання політичних умов», - сказав Томбінський, додавши, що ці умови неодноразово обговорювалися упродовж цього року, а спільна заява, зроблена за результатами саміту Україна-ЄС у лютому цього року, лише підтвердила їхнє вирішальне значення для підписання Угоди про асоціацію.

Томбінський зауважив, що за останні кілька місяців було докладено багато зусиль для виконання зазначених умов. «Закони, прийняті на останньому засіданні Верховної Ради, показали, що парламентська більшість і опозиція можуть працювати разом. Я вірю в те, що така ж атмосфера і почуття відповідальності спрямовуватимуть роботу в парламенті й над іншими законопроектами, які залишилося прийняти», - додав він.

Зокрема, йдеться про законопроекти, які стосуються реформування судової системи, регулювання засад проведення виборів і доступу політичних партій до публічних засобів масової інформації та оголошених змін до Конституції України щодо Рахункової палати.

Томбінський зазначив, що робота, проведена урядом для поліпшення бізнес-клімату, боротьба з корупцією та створення умов для залучення інвестиційних потоків мають основоположне значення для належного виконання угоди. «Розвиток внутрішнього ринку, підвищення конкурентоспроможності української продукції, модернізація економіки, чітке й однакове застосування верховенства права в економічно-фінансовій сфері будуть вирішальними для сприйняття успіху зони вільної торгівлі», - додав він.

Томбінський також зазначив, що Угода про асоціацію визначатиме рамки відносин між Україною та ЄС на багато років вперед.

«Європейський Союз, його інституції надаватимуть Україні всю можливу підтримку у виконанні Угоди, особливо у відношенні її попереднього застосування, адже асоціація створює взаємні зобов`язання, що спираються на взаємну довіру обох сторін», - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію й поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом із тим, впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.