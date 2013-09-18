Фюле вітає схвалення урядом України угоди з ЄС

Київ. 18 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вітає схвалення Кабінетом міністрів України проекту Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це він сьогодні написав на своїй сторінці у Twitter.

“Україні: Вітаю ухвалення урядом угоди про асоціацію. Це є доказом європейського вибору”, - підкреслив єврокомісар, додавши, що до Вільнюського саміту ще є час вирішити всі невирішені питання.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Разом з тим впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.