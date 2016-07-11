Єврокомісія виділить Україні 50 мільйонів євро на програму по боротьбі з корупцією - Ган

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган.

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Він зауважив, що для збереження підтримки Єврооюзу, Україна повинна продовжувати досягати прогрес по ключовим сферам, які залишаються незмінними, і зокрема, у боротьбі з корупцією, у системі правосуддя, прокуратури та правоохоронної діяльності, державної служби та енергетики.

Ган наголосив, що українській владі слід забезпечити справжні результати у запровадженні реформ. "У цьому відношенні Євросоюз продовжить підтримувати Україну. Слід забезпечити стабілізацію ситуації у країні, і найближчими днями Європейська комісія прийме програму, яка стосується підтримки боротьби із корупцією в Україні, це стосуватиметься усіх органів, які забезпечать боротьбу із корупцією в Україні...", - сказав він.

При цьому він заявив, що "йдеться, мені здається, про 50 мільйонів євро".

"Підготовку основної програми для підтримки та впровадження реформи державного управління було прискорено", - наголосив Ган та додав, що вже у цьому році можуть надати перші кошти на підтримку відповідної програми.

У програмі реформування державної служби йде мова про 100 мільйонів євро.