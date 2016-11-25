ЄБРР та Україна домовилися про співпрацю в трансформації "Ощадбанку"
Підписаний меморандум не означає приватизації "Ощадбанку" або продажу його іноземним інвесторам, мова йде про модернізацію держбанку.
Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку узгодили заходи щодо підтримки та реформування найбільшого українського державного банку "Ощадбанку" і підписали меморандум про взаєморозуміння.
Як передає кореспондент УНІАН, меморандум підписали міністр фінансів Олександр Данилюк, керівний директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж та голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.
"Меморандум є частиною реформи державних банків, яка сприятиме прозорості державних банків, наблизить їх до роботи на конкурентній основі. В результаті реформи нам не потрібно буде витрачати гроші для капіталізації банків", - сказав Данилюк.
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У свою чергу Маліж подякував міністру фінансів і голову "Ощадбанку" за співпрацю.
"ЄБРР це найбільший інвестор в Україні, ми працюємо в Україні майже 25 років, ми знаємо, як працювати в Україні", - сказав він.
За словами Маліжа, підписаний меморандум не означає приватизації "Ощадбанку" або продажу його іноземним інвесторам, мова йде про модернізацію державного банку.
"Наша мета - працювати над вдосконаленням корпоративного управління банку і позбутися політичного впливу на банк, покращити систему управління ризиками", - зазначив він.