ЄБРР виділив "Ощадбанку" кредитну лінію на 50 мільйонів євро

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку виділила державному банку «Ощадбанк» кредитну лінію у розмірі 50 млн євро у рамках програми торгового фінансування (TFP), спрямованої, у тому числі, на підвищення комерціалізації українського банку і його підготовку до можливої часткової приватизації в майбутньому.

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Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, розміщеному на сайті банку.

«Весь проект включатиме в себе кілька етапів фінансування і технічного співробітництва на період до 5 років. Крім того, він також надасть підтримку українським компаніям, які ведуть міжнародну торгівлю», - відзначили в ЄБРР.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 млрд грн збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.