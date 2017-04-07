Кабмін спільно з ЄС створить 25 регіональних центрів енергоефективності

Кабінет міністрів України спільно зі структурами Європейського Союзу має намір створити 25 регіональних центрів, які надаватимуть консультації населенню та підприємствам у сфері енергоефективності та енергоаудиту.

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Про це під час форуму, присвяченого підсумкам роботи уряду за один рік, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Ми спільно з ЄС зможемо відкрити 25 регіональних центрів, які надаватимуть консультації та відповідатимуть за сферу енергоефективності та енергоаудиту. Це дуже важливо, тому що на сьогодні ринок енергоаудиту ще до кінця не сформований», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дає змогу фінансувати проекти ефективного використання енергоресурсів, у тому числі і на регіональному рівні. 21 березня 2017 року Рада прийняла закон про створення такого Фонду.

За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, максимальна частка компенсації за проектами Фонду енергоефективності досягатиме 50% тіла кредиту і визначатиметься отриманим у результаті проекту енергомодернізації класом енергоспоживання будівлі. Він зазначив, що створення Фонду енергоефективності дасть змогу протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що забезпечить економію на енергоресурсах у розмірі близько 3 млрд дол. на рік.

Також раніше Зубко наголосив, що програми з енергоефективності мають бути тісно пов'язані з реформою децентралізації, тобто збільшення рівня повноважень місцевих органів влади.