Китай розглядає Україну як майданчик для експорту до ЄС - торгпред

Китай розглядає Україну як майданчик для експорту продукції в Європейський Союз, а також розраховує на імпорт українських товарів, зокрема продуктів харчування і промислової продукції.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook за результатами засідання міжурядової підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

"Китай розглядає Україну як країну, з якої можна постачати продукцію на ринок ЄС", - повідомила торгпред.

За словами Микольська, Китай також готовий імпортувати готові продукти харчування, овочі, фрукти, товари машинобудування з використанням унікальних технологій, спеціальну автомобільну техніку, крафтовую продукцію і одяг.

"Наші товари користуються попитом, так як вони якісні і поставляються за конкурентною ціною з використанням електронної комерції. Є великий інтерес до інтенсифікації співробітництва з українським МСБ (малим і середнім бізнесом - УНІАН)", - підкреслила торговий представник.

Микольська повідомила, що в ході засідання міжурядової комісії сторони обговорили важливі питання двосторонньої співпраці.

"Обговорили багато важливих питань: від збільшення торгівлі між Україною і Китаєм, і залучення інвестицій в проекти в сфері аграрної переробки та виробництва продуктів харчування, виробництва промислових товарів для експорту, і до "зеленої енергетики", - написала торгпред.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай минулого тижня провели засідання урядової підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва та підписали протокол про інвестиційні програми, а також про збільшення обсягів торгівлі.

Китай входить до десятки країн – найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. Наприкінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливості формування зони вільної торгівлі між країнами.

Ініціатива Китаю "Один пояс – один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Вей Ду раніше відзначав, що цей проект немислимий без України.