День медика в Україні: Порошенко озвучив нові завдання та проекти в медицині

Президент зазначив, що за експертними даними, одна гривня, вкладена в профілактику, зберігає десять гривень, витрачених на лікування.

Президент України Петро Порошенко під час урочистого заходу до Дня медичного працівника привітав медиків та наголосив на важливості реформ у наданні медичної допомоги на первинній ланці.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

«За рік нам багато чого вдалося зробити. Наголошую, що це не є косметичні реформи, косметичні ремонти, а дуже важлива закладка нових фундаментальних паростків нової системи охорони здоров’я», - звернувся Порошенко до медиків.

Президент нагадав, що минулого року прийнято закони, які змістовно й фінансово змінюють всю застарілу архітектуру системи – закони про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, про автономізацію закладів охорони здоров’я тощо.

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Також президент зауважив, що триматиме на контролі проведення кампанії з вибору пацієнтом лікаря та підписання декларації, що триває з квітня.

За словами Порошенка, згідно із поданими йому доповідями, понад 8 млн громадян підписали декларації з терапевтами, педіатрами або сімейними лікарями, також укладено 149 договорів із закладами первинної допомоги – комунальними некомерційними підприємствами, які вже з 1 липня почнуть отримувати фінансування за новою моделлю.

«Хтось може запитати, а чому така прискіпливість до первинної ланки, відповім: це перший контакт лікаря з пацієнтом або з усією родиною. Лікар, який бачить людину, сім’ю, в яких умовах вони працюють, в яких умовах вони живуть, пропонує найоптимальніші методи профілактики й лікування. За експертними даними, гривня, вкладена в профілактику, рятує десять гривень, витрачених на лікування», - особливо наголосив глава держави.

Також Порошенко заявив, що до кінця року має запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу.

Окрім цього, президент нагадав що наразі впроваджено амбітний проект "Сільська медицина". "Я поставив чітку мету – для третини населення України, які проживають у сільській місцевості, ми повинні забезпечити як якісну й доступну медичну послугу, так і професійну високоспеціалізовану консультацію", - написав президент у Twitter.

До кінця року має запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу. Вже напрацьовано нормативно-правову базу для імплементації цього закону, розроблено проекти будівництва амбулаторій з житлом у більшості з них, затверджені генеральні плани та проектно-кошторисна документація — Петро Порошенко (@poroshenko) June 14, 2018

За моєї ініціативи впроваджено амбітний проект «Сільська медицина». Я поставив чітку мету – для третини населення України, які проживають у сільській місцевості, ми повинні забезпечити як якісну й доступну медичну послугу, так і професійну високоспеціалізовану консультацію — Петро Порошенко (@poroshenko) June 14, 2018

Коли в Україні відзначається День медика

Варто зазначити, що День медика в Україні відзначається в третю неділю червня. Таким чином, в 2018 році свято припадає на 17 червня.