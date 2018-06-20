Це хвороба?: Супрун добралася до міфів про гомосексуальність (відео)

Соціум не може вплинути на сексуальну орієнтацію, наголосила Супрун.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала черговий міф, цього разу - про гомосексуальність.

На своїй сторінці у Facebook вона нагадала, що у першій половині 20-го століття гомосексуальність вважалася психічним розладом, який лікували.

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"У другій половині минулого століття науковці провели низку досліджень і дійшли висновку, що гомосексуальність не є хворобою. Гомосексуальна поведінка зустрічається у 1500 видів тварин - від комах до ссавців, а сексуальна орієнтація людини формується не через її спосіб життя, оточення чи характер, а ще до її народження", - розповіла в.о. глави МОЗ.

Крім того, у 1992 році ВООЗ офіційно викреслила гомосексуальність з міжнародної класифікації хвороб.

"Не дозволяймо стереотипам формувати нашу думку там, де все пояснює наука", - наголосила Супрун й опублікувала відео про передумови виникнення гомосексуальності.

Відео: NEED