МОЗ відмовилося від закупівлі російських тест-систем перевірки донорської крові

У МОЗ наголосили, що станом на 22 червня жодних перерахувань коштів за цим тендером не здійснювалось.

Міністерство охорони здоров'я не буде закуповувати тест-системи для перевірки крові у ТОВ «Діагностичні системи України», бенефіціаром якої є громадянин Росії.

Про це йдеться в офіційній позиції Міністерства охорони здоров'я щодо державної закупівлі тест-систем.

«МОЗ України вважає неприпустимим спонсорувати країну-агресора у будь-який спосіб. Тому, оскільки виявилося, що бенефіціаром ТОВ “Діагностичні системи України” є громадянин Російської Федерації, міністерство звернулося до Crown Agents [міжнародної компанії, що допомагає Україні закуповувати медикаменти] з проханням перейти у цьому тендері до іншого постачальника», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що при закупівлі готових тест-систем для перевірки донорської крові на гепатит С, гепатит Б і сифіліс міжнародній організації Crown Agents рекомендували ТОВ «Діагностичні системи України», яке виробляє такі системи і надало кращу цінову пропозицію та успішно пройшло комплексну перевірку. За результатами перевірки було встановлено, що ця компанія зареєстрована в Україні, здійснює діяльність і сплачує податки на території України відповідно до чинного українського законодавства. Тобто у процесі тендеру не існувало жодних законних підстав не допускати компанію до тендеру відповідно до жорстких процедур, спрямованих на забезпечення чесної конкуренції серед усіх перевірених постачальників. На цей час Указом Президента України № 126/2018 від 2 травня 2018 р. в переліку юридичних і фізичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, ні ТОВ «Діагностичні Системи України», ні бенефіціари компанії не зазначені.

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У МОЗ наголосили, що станом на 22 червня жодних перерахувань коштів за цим тендером не здійснювалось.

Причиною відмови від закупівлі тест-систем у цього постачальника у МОЗ назвали публікації у ЗМІ щодо проведених міжнародною організацією Crown Agents заходів із закупівель тест-систем. Зокрема ширилася інформація щодо того, що МОЗ закуповує через Crown Agents медичні вироби у компанії з російським корінням.

«Оскільки більшість із таких публікацій містить недостовірну інформацію та помилкові судження, МОЗ України закликає представників ЗМІ та народних депутатів ознайомитись із фактами та не сприяти поширенню маніпуляцій», – наголосили в МОЗ.

В той же час, у міністерстві зазначили, що усі заклади медичної допомоги, що можуть здійснювати закупівлю лікарських засобів і медичних виробів самостійно, поінформовані про необхідність врахувати цю позицію міністерства при проведенні тендерів на місцях.

Раніше опозиційний до МОЗ та, зокрема, її очільниці Уляни Супрун нардеп Олег Мусій заявив, що вищезгадані тест-системи виготовляють в Росії, але маскують їх під українські шляхом наклеювання україномовних етикеток.

ТОВ «Діагностичні системи Україна» є дочірнім підприємством ТОВ «НПО Діагностичні системи» із російського Нижнього Новгорода. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни Росії – батько та син Анатолій та Костянтин Буркови.