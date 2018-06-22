У МОЗ пояснили, чи прийме лікар без підписаної декларації з 1 липня

За кожного пацієнта, який підписав декларацію з сімейним лікарем, держава виділятиме 370 грн із застосуванням вікових коефіцієнтів.

З 1 липня українці надалі отримуватимуть медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того підписали вони декларацію з лікарем чи ще продовжують його шукати.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

"Від імені деяких закладів охорони здоров'я розповсюджують неправдиву інформацію, що з 1 липня цього року люди, які не підписали декларацію з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, будуть отримувати лише невідкладну допомогу.

Цей факт не відповідає дійсності. Право на медичне обслуговування гарантується Конституцією та іншими законами України", – йдеться у повідомленні.

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Ймовірною причиною таких повідомлень є зміна системи фінансування для 149 медзакладів первинки, які вже уклали договори з Національною службою здоров'я України.

Нова система фінансування означає, що до кінця 2018 року медзаклади, що уклали угоди з НСЗУ, отримуватимуть кошти за двома механізмами.

За кожного пацієнта, який підписав декларацію з сімейним лікарем, держава виділятиме 370 грн із застосуванням вікових коефіцієнтів.

Додатково ці заклади отримуватимуть по 240 грн за пацієнтів, які проживають на території обслуговування закладу, але ще не підписали декларацію про вибір лікаря.

Заклади охорони здоров'я, які лише готуються підписати договори з НСЗУ, у третьому кварталі отримуватимуть фінансування за принципом медичної субвенції.

Незалежно від механізму фінансування держава продовжує оплачувати медичне обслуговування кожного українця.