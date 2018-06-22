Гройсман не бачить підстав для звільнення Лінчевського з посади заступника міністра охорони здоров’я

Каже, що така відставка буде можлива лише коли той не зробить висновки із ситуації навколо висловлювань щодо лікування онкохворих.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не бачить підстав для звільнення Олександра Лінчевського з посади заступника міністра охорони здоров’я.

Про це він сказав на засіданні парламенту під час години запитань до уряду відповідаючи народному депутату України Валерію Карпунцову (фракція БПП), який зазначив, що за відставку Лінчевського підписалося понад 200 нардепів, в тому числі з коаліції.

Гройсман зазначив: «я прослухав плівку (йдеться про плівку виступу Лінчевського на засіданні Рахункової палати, де йшлося про лікування онкохворих - УНІАН) виступу цього заступника міністра. Якби він так однозначно сказав це (йдеться про те, що деякі ЗМІ дали інформацію, що нібито Лінчевський сказав, що лікувати онкохворих не потрібно, оскільки вони й так всі помруть – УНІАН), то я навіть ні в кого поради не просив, а звільнив його в ту ж хвилину, і це було б моє рішення».

Гросман зазначає, що слова Лінчевського «вирвали з контексту».

«Я готовий звільнити будь-кого, але справедливо», - додав він.

Він додав, що для нього важливо оцінювати ситуацію об’єктивно, а не просто знайти причину для того, щоб його звільнити, бо це не правильно.

«Я не хочу його прикривати, я не хочу давати оцінок – він кращий, він гірший. Це моя думка і я на неї маю право», - зазначив Гройсман.

Гройсман нагадав, що він запросив Лінчевського до себе і сказав, що його словами можна трактувати по різному, і тому в цій ситуації дуже важливо, щоб він проявив своє ставлення справжнє до онкохворих, зокрема по догляду за онкохворими.

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«Якщо він це зробить, то я думаю, що він всім доведе, що він людина, яка може співчувати і може турбуватися, а якщо ні, то піде працювати на іншу роботу», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського на засіданні Рахункової палати навів Онкологічний портал України.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

11 червня Супрун повідомила, що Комісія вищого корпусу державної служби не знайшла в діях Лінчевського дисциплінарного проступку.