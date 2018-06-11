"Вони всі помруть": дисциплінарна комісія не побачила порушень у висловлюваннях заступника голови МОЗ Лінчевського (відео)

З одного боку, у висловлюваннях заступника Супрун вони не бачать дисциплінарного проступку. З іншого - у комісії вважають, що чиновник порушив етичні норми.

Державна дисциплінарна комісія не прийшла до єдиного висновку щодо висловлювань заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. З одного боку, у висловлюваннях заступника Супрун вони не бачать дисциплінарного проступку. З іншого - вважають, що чиновник порушив етичні норми. Тепер остаточне рішення буде приймати Кабінет Міністрів. Сама ж комісія пропонує Кабміну закрити закрити дисциплінарне провадження стосовно чиновника.

Як повідомлялося, раніше в Інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського з приводу лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг із стенограми виступу Лінчевського привів Онкологічний портал України.

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«Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго», - йшлося в опублікованому витягу зі стенограми.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

Після цього активісти та пацієнти вимагали звільнити Лінчевського. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відкрити стосовно Лінчевського дисциплінарне провадження.