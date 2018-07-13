Супрун відповіла на закиди щодо громадянства США

16:08, 13 липня 2018
Країна
233 0
Супрун наголосила, що вона - громадянка України / фото УНІАН

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній раді у п'ятницю, передає "Українська правда".

Перед цим позафракційний депутат Олег Мусій запитав, чи є вона громадянкою Сполучених Штатів Америки попри те, що вона має громадянство України.

Читайте такожСупрун пояснила українцям, чому обов'язково треба снідати

У свою чергу Супрун відповіла: "Я є громадянкою України. Я зробила все, що вимагає закон щодо мого громадянства в Україні і я служу українській державі".

Раніше повідомлялося, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства України.

У серпні 2017 року депутати ВР з фракції "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олексій Білий звернулися до Державної міграційної служби з проханням перевірити в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун на предмет подвійного громадянства.

Зокрема, чи виконала Супрун вимоги щодо припинення громадянства іншої країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#США#громадянство#Уляна Супрун