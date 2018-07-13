Супрун відповіла на закиди щодо громадянства США

Громадянство України Уляні Супрун та її чоловіку Марку Супруну було надано в липні 2015 року указом президента України.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що має українське громадянство у відповідності до законодавства України.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній раді у п'ятницю, передає "Українська правда".

Перед цим позафракційний депутат Олег Мусій запитав, чи є вона громадянкою Сполучених Штатів Америки попри те, що вона має громадянство України.

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У свою чергу Супрун відповіла: "Я є громадянкою України. Я зробила все, що вимагає закон щодо мого громадянства в Україні і я служу українській державі".

Раніше повідомлялося, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства України.

У серпні 2017 року депутати ВР з фракції "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олексій Білий звернулися до Державної міграційної служби з проханням перевірити в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун на предмет подвійного громадянства.

Зокрема, чи виконала Супрун вимоги щодо припинення громадянства іншої країни.