На Чернігівщині від отруєння грибами померла 55-річна жінка

Летальний випадок отруєння дикорослими грибами зафіксований у Сновському районі.

На Чернігівщині учора, 29 липня, від отруєння грибами померла 55-річна жінка.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському лабораторному центрі МОЗ України.

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Згідно з повідомленням, летальний випадок отруєння дикорослими грибами зафіксований у Сновському районі.

Жителька села Суничне (55 років) померла у лікарні після вживання смажених сироїжок, серед яких, ймовірно, була бліда поганка.

Спеціалісти Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України проводять розслідування випадку отруєння.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області ціла сім'я отруїлася грибами - вагітна мати та 11-річний син померли.