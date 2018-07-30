На Чернігівщині від отруєння грибами померла 55-річна жінка
13:44, 30 липня 2018Країна
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Летальний випадок отруєння дикорослими грибами зафіксований у Сновському районі.
Жінка померла після вживання смажених сироїжок, серед яких, ймовірно, була бліда поганка / Скріншот
На Чернігівщині учора, 29 липня, від отруєння грибами померла 55-річна жінка.
Про це УНІАН повідомили у Чернігівському лабораторному центрі МОЗ України.
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Згідно з повідомленням, летальний випадок отруєння дикорослими грибами зафіксований у Сновському районі.
Жителька села Суничне (55 років) померла у лікарні після вживання смажених сироїжок, серед яких, ймовірно, була бліда поганка.
Спеціалісти Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України проводять розслідування випадку отруєння.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області ціла сім'я отруїлася грибами - вагітна мати та 11-річний син померли.
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