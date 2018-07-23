В Одеській області ціла сім'я отруїлася грибами: вагітна мати та 11-річний син померли

Обстеження показали, що жінка чекала на сьому дитину.

У селі Ясенове Друге Любашівського району Одеської області ціла сім'я отруїлася грибами.

У матері, батька і п'ятьох дітей почалися явні ознаки отруєння після того, як вони поїли грибів, передає "7 телеканал".

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До лікарів по допомогу дорослі звернулися не одразу, намагаючись лікуватися вдома. Шоста дитина (6-річна дівчинка) — єдиний, хто не їв грибів. Дівчинка здорова.

У п'ятницю батьків і п'ятьох дітей госпіталізували до Одеси в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.

Сьогодні в Одесі померла мати сім'ї. Обстеження показали, що жінка чекала на сьому дитину. Також помер і її 11-річний син у Києві. У столиці залишилися ще дві дитини у тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області грибами отруїлися п'ятеро людей, серед яких вагітна жінка.