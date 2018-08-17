Тривалий метеоудар: Україну накрили магнітні бурі
Землю знову накрила магнітна буря - пік метеоудару припав на цей тиждень.
Сильні бурі в Україні почалися в п'ятницю, 17 серпня, і триватимуть до 21-го числа. У ці дні можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку.
Як захиститися від впливу магнітних бур
Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо.
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Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:
• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;
• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;
• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;
• пийте більше рідини;
• каву краще замінити на зелений чай, який багатий антиоксидантами;
• не вживайте важку їжу;
• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;
• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.