Психолог розкрила секрет "боротьби" з поганими новинами

Зберегти себе та близьких — ваше основне завдання зараз, каже психолог.

Психолог розповіла, що робити, якщо через новини у вас прискорене серцебиття, дихання, ви відчуваєте тремтіння, запаморочення і вам дуже страшно.

Наталя Підлісна радить зробити прості вправи, передає ТСН.

1) Піднесіть долоні човником до обличчя й дихайте в них повільно. Вдих, пауза на 3-4 секунди, видих, пауза на 5-7 секунд. Також можете дихати у паперовий пакет.

2) Одягніть на зап'ястя браслети. Немає браслетів — використовуйте резинку для волосся. Крутіть, чіпайте, відтягуйте та бийте себе по зап'ястях ними.

3) Якщо у вас є гаряча вода — прийміть контрастний душ зі збільшенням тривалості холодного потоку води до 7 секунд.

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4) Відчиніть вікно, дихайте й рахуйте (ворон, машини, людей у сірих шапках, все одно). Рахуйте й запам'ятовуйте.

5) Масажуйте кисті й вушні раковини, розтирайте груди.

6) Хочеться згорнутися калачиком? — скрутіться й розверніться так кілька разів, а потім робіть вправи плечима, ніби ви знімаєте й одягаєте піджак.

7) Посміхайтеся, навіть через силу, розповідайте веселе вашим дітям.

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