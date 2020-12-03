Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 64,5 мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 64 млн 508 тис. 746 осіб. Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 492 тис. 998 осіб, одужали – 41 млн 492 тис. 849.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 13,9 млн хворих, Індія (9,5 млн), Бразилія (6,4 млн), Росія (2,3 млн), Франція (2,2 млн).

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Україна в загальному антирейтингу за кількістю інфікованих продовжує перебувати на 17-му місці, між Південною Африкою і Туреччиною.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні другу добу поспіль кількість тих, хто одужав після COVID-19, перевищує число захворілих. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 тис. 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 тис. 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 739 осіб; зафіксовано летальних випадків – 243; здійснено тестувань за добу – 72 тис. 678 (зокрема методом ПЛР – 47 тис. 172, методом ІФА – 25 тис. 506).

З початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 772 тис. 760 осіб; одужало – 384 тис. 426 осіб; зафіксовано летальних випадків – 12 тис. 960; проведено ПЛР-тестувань – 4 млн 654 тис. 206.

Дані щодо COVID-19 у Києві

У Києві за добу виявлено 1 тис. 364 нових хворих на COVID-19. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 тис. 369 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 75 тис. 376.

Одужали за минулу добу 512 людей. Усього коронавірус подолали 24 тис. 275 жителів Києва.

Локдаун в Україні: що відомо про запровадження карантину

У "Слузі народу" назвали нову умову для введення локдауну та уточнили, що саме він передбачатиме.

Разом з тим, у ЗМІ з'явилася інформація, що посилений карантин може бути запроваджений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун не йдеться.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 3 грудня

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Автор: Вікторія Гордієнко