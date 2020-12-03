Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли майже 1,5 млн осіб.

З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 64 млн 508 тис. 746 осіб.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

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Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 492 тис. 998 осіб, одужали – 41 млн 492 тис. 849.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 13,9 млн хворих, Індія (9,5 млн), Бразилія (6,4 млн), Росія (2,3 млн), Франція (2,2 млн),

Україна в загальному антирейтингу за кількістю інфікованих продовжує перебувати на 17-му місці, між Південною Африкою і Туреччиною.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва