Станом на ранок 20 грудня в Україні зафіксовано 964448 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявлено 8325 випадків коронавірусної інфекції.
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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його інформацією, за весь час пандемії в країні виявлено 16585 летальних випадків. Водночас 581162 хворих одужали.
Протягом минулої доби:
госпіталізовано – 3 037 осіб;
летальних випадків – 116;
одужало – 6 626 осіб;
здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
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