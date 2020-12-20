За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області, Києві, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Станом на ранок 20 грудня в Україні зафіксовано 964448 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявлено 8325 випадків коронавірусної інфекції.

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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його інформацією, за весь час пандемії в країні виявлено 16585 летальних випадків. Водночас 581162 хворих одужали.

Протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 037 осіб;

летальних випадків – 116;

одужало – 6 626 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

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Автор: Дмитро Захаров