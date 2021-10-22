Міністр зауважує, що в майбутньому потрібні будуть нові протиепідемічні заходи. Крім цього Ляшко заявив, що Україна через COVID-19 втратила 62 тис.громадян.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що COVID-19 може не зникнути ніколи, але "ми можемо повернутися до нормального життя".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Пройшло 20 місяців з початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні і оголошення пандемії у світі. Всі вже виснажені, всіх цікавить відповідь на одне й те ж запитання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що COVID-19 може не зникнути ніколи. Хороша новина - ми можемо повернутись до нормального життя із циркуляцією цього вірусу поміж нами", - зазначив Ляшко.

Він додав, що все більше науковців зауважують, що COVID-19 стане ендемічною хворобою, а це "потребуватиме від нас нових протиепідемічних заходів, які відрізняються від тих, що були на початку епідемії".

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Крім цього міністр заявив, що Україна через COVID-19 втратила 62 тис. громадян. "Це населення таких міст як Бориспіль, Первомайськ, Коломия", - підкреслив міністр.

Він додав, що у сучасному світі люди все більше бояться "взяти відповідальність за себе, за своїх близьких" та перебувають у пошуку "так званих легких шляхів, які дозволяють оминути карантинні обмеження".

"Це призводить до формування попиту на появу підроблених документів. Це підживлює антивакцинальних рух. Це стимулює вливати ресурси тим, хто веде з нами гібридну війну", - сказав Ляшко.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська