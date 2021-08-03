Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і UNICEF рекомендують вперше прикладати до грудей та розпочинати годування впродовж першої години після пологів, а також продовжувати грудне вигодовування перші пів року життя дитини.

В Україні стартував Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Його щороку відзначають з 1 до 7 серпня. Майже 170 країн світу долучаються до заходів з підтримки та популяризації вигодовування немовлят материнським молоком.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, грудне вигодовування - унікальний продукт харчування малюків та один із найефективніших способів забезпечення їхнього гармонійного психофізичного розвитку.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і UNICEF рекомендують вперше прикладати до грудей та розпочинати годування впродовж першої години після пологів, а також продовжувати грудне вигодовування перші пів року життя дитини, й не давати малюкам інших харчових продуктів, рідини, у т.ч. води.

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У міністерстві наголосили, що грудне молоко повністю покриває потреби дитини в поживних речовинах протягом перших 6 місяців життя, тому розпочинати отримувати повноцінний безпечний прикорм діти мають із шестимісячного віку, залишаючись при цьому на грудному вигодовуванні до двох років і більше.

Чому грудне молоко так корисне для немовляти?

Містить антитіла, що захищають малюків від найпоширеніших інфекційних хвороб, які є основними причинами дитячої смертності в світі.

Має ідеальне співвідношення поживних речовин та мікроелементів, воно значно легше засвоюється, ніж штучна суміш.

Грудне вигодовування зменшує ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті, а в довгостроковій перспективі знижує ризик появи зайвої ваги, виникнення цукрового діабету в дитячому віці.

Утім такий тип вигодовування корисний і для матері, адже регулярне прикладання дитини до грудей:

Пришвидшує післяпологове відновлення.

Знижує ризик виникнення діабету та серцево-судинних захворювань, раку молочної залози, яєчників.

Забезпечує особливо близький зв’язок матері з немовлям.

Допомагає витрачати додаткові калорії (близько 300 калорій на день).

Що важливо знати для успішного налагодження грудного вигодовування:

Немовлят треба годувати на вимогу, так часто, як вони цього потребують вдень і вночі. Отже, медичні працівники з перших годин після пологів мають допомагати жінці та заохочувати її до годування грудьми.

Краще відмовитися від пляшечки чи пустушки.

Мамі необхідно якомога більше відпочивати, пити достатню кількість рідини, повноцінно та раціонально харчуватися й зосередитися на догляді за дитиною, за можливості делегувавши близьким хатні обов’язки.

Після початку введення прикорму не варто зменшувати кількість грудного молока. Їжу варто подавати малечі в чашці чи ложечкою. Використання пляшечки може передчасно завершити грудне вигодовування.

Зазначимо, згідно з даними ВООЗ, майже 2 з 3 немовлят не отримують виключно грудне вигодовування впродовж рекомендованих перших шести місяців. Однак глобальна мета організації - до 2025 року підвищити частку таких дітей до 50 %.

Автор: Вікторія Гордієнко