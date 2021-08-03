В Україні стартував Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Його щороку відзначають з 1 до 7 серпня. Майже 170 країн світу долучаються до заходів з підтримки та популяризації вигодовування немовлят материнським молоком.
Як повідомляє прес-служба МОЗ, грудне вигодовування - унікальний продукт харчування малюків та один із найефективніших способів забезпечення їхнього гармонійного психофізичного розвитку.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і UNICEF рекомендують вперше прикладати до грудей та розпочинати годування впродовж першої години після пологів, а також продовжувати грудне вигодовування перші пів року життя дитини, й не давати малюкам інших харчових продуктів, рідини, у т.ч. води.
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У міністерстві наголосили, що грудне молоко повністю покриває потреби дитини в поживних речовинах протягом перших 6 місяців життя, тому розпочинати отримувати повноцінний безпечний прикорм діти мають із шестимісячного віку, залишаючись при цьому на грудному вигодовуванні до двох років і більше.
Чому грудне молоко так корисне для немовляти?
- Містить антитіла, що захищають малюків від найпоширеніших інфекційних хвороб, які є основними причинами дитячої смертності в світі.
- Має ідеальне співвідношення поживних речовин та мікроелементів, воно значно легше засвоюється, ніж штучна суміш.
- Грудне вигодовування зменшує ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті, а в довгостроковій перспективі знижує ризик появи зайвої ваги, виникнення цукрового діабету в дитячому віці.
Утім такий тип вигодовування корисний і для матері, адже регулярне прикладання дитини до грудей:
- Пришвидшує післяпологове відновлення.
- Знижує ризик виникнення діабету та серцево-судинних захворювань, раку молочної залози, яєчників.
- Забезпечує особливо близький зв’язок матері з немовлям.
- Допомагає витрачати додаткові калорії (близько 300 калорій на день).
Що важливо знати для успішного налагодження грудного вигодовування:
- Немовлят треба годувати на вимогу, так часто, як вони цього потребують вдень і вночі. Отже, медичні працівники з перших годин після пологів мають допомагати жінці та заохочувати її до годування грудьми.
- Краще відмовитися від пляшечки чи пустушки.
- Мамі необхідно якомога більше відпочивати, пити достатню кількість рідини, повноцінно та раціонально харчуватися й зосередитися на догляді за дитиною, за можливості делегувавши близьким хатні обов’язки.
- Після початку введення прикорму не варто зменшувати кількість грудного молока. Їжу варто подавати малечі в чашці чи ложечкою. Використання пляшечки може передчасно завершити грудне вигодовування.
Зазначимо, згідно з даними ВООЗ, майже 2 з 3 немовлят не отримують виключно грудне вигодовування впродовж рекомендованих перших шести місяців. Однак глобальна мета організації - до 2025 року підвищити частку таких дітей до 50 %.