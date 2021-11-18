За словами сина 83-річного політика, Омельченко хворіє вже одинадцятий день.

Колишній міський голова столиці, депутат Київради Олександр Омельченко зараз лікується від коронавірусу в лікарні "Феофанія".

Як розповів ТСН син 83-річного політика, Омельченко хворіє вже одинадцятий день і дихає через кисневу маску.

"Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре", - заявив син Омельченка й додав, що батько раніше вакцинувався від коронавірусу.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Омельченко потрапив до лікарні через захворювання на COVID-19. "В такому непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток враження легенів", - сказав Кличко

Олександр Омельченко народився 1938 року. Був головою КМДА з 1996 по 2006 роки, мером столиці - з 1999 по 2006 роки.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 20 591 людини, госпіталізовано 3 907 хворих. Померли від коронавірусу 17 листопада 752 особи, одужали 19 633 пацієнти.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрій Годован