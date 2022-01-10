Під час медичного огляду в іноземця виявили збудники малярії.

У Харкові зареєстрували перший цього року завізний випадок малярії.

Про це 10 січня повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Хворобу привіз громадянин Республіки Конго, який прибув на навчання до українського ВНЗ. Під час медичного огляду в Міській студентській лікарні Харкова у хлопця виявили збудники малярії.

"Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано до терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №31" Харківської міської ради. В осередку за місцем проживання хворого фахівцями Харківської міської філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів", - розповіли в Центрі.

Там нагадали, що малярія - це група трансмісивних захворювань, які передаються від хворої до здорової людини малярійними комарами та протікають з лихоманкою, ознобом, проливним потом.

Читайте такожВоно ще й літає: названо найбільш небезпечних комах вліткуХвороба найбільш поширена у країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії. Діагностика захворювання ґрунтується на клініко-епідеміологічних даних (перебування в ендемічній щодо малярії країні), наявності клінічних ознак (гарячкових приступів) та результатів дослідження крові.

Для запобігання захворюванню людям, які від'їжджають в ендемічні країни, рекомендують робити хіміопрофілактику. Препарат визначається лікарем з урахуванням ступеню поширеності малярії у кожній конкретній місцевості.

"Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у вас виникла лихоманка, з'явились головний біль, слабкість, озноб чи інші симптоми, негайно звертайтесь до лікаря! Обов'язково повідомте, яку країну ви відвідували та коли", - зазначили в Центрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові зафіксували завезений випадок тропічної малярії влітку 2021 року. Інфекцію виявили у 42-річної місцевої жительки, яка повернулася з Нігерії 16 серпня.

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