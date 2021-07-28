Причиною розповсюдження малярії в Україні експерти називають зміну клімату, що спричинило збільшення кількості комарів та інших комах.

В Україні може виникнути спалах малярії. Причиною розповсюдження цієї небезпечної інфекційної хвороби експерти називають зміну клімату у нашій країні, що спричинило збільшення кількості комарів та інших комах.

Як пише РБК-Україна, останнім часом українці скаржаться на справжню навалу комарів, які зокрема атакують курорти Азовського та Чорного морів. Про збільшення кількості "кровопивць" повідомляли також мешканці Києва та інших регіонів країни.

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За словами ентомологів, сезон комарів триває протягом семи місяців - з квітня по жовтень. Різке ж збільшення кількості комах спостерігають не лише цього року. Активне розмноження комарів починається, коли впродовж тривалого періоду дощі чергуються з теплом - саме така погода тримається останні пару тижнів в Україні.

Комарі переносять кілька хвороб:

бореліоз (хворобу Лайма),

лімфатичний філяріоз (зараження паразитами),

туляремію (бактеріальне захворювання).

Але однією з найбільших загроз все ж є малярія - небезпечне для життя захворювання, що викликається паразитами та передається через укуси інфікованих самок малярійних комарів.

За підрахунками ВООЗ, лише позаминулого року в світі на малярію захворіло 229 млн людей, з яких понад 400 тисяч - померли.

В Україні малярійні комарі теж є, хоча небезпеки зараження вони поки що не несуть: постійні джерела інфекції відсутні, а сьогоднішній клімат не дозволяє збудникам хвороби встигнути розвинутися.

"Разом з тим через глобальне потепління, український клімат з кожним роком змінюється. У разі, якщо разом з підвищенням температури в Україні почастішають тривалі періоди високої вологості, малярія почне поширюватися й у нас. Наскільки масовим буде це явище, залежить від інтенсивності кліматичних змін. Це ще один із десятків і сотень фактів, які доводять необхідність дбати про довкілля і боротися з глобальним потеплінням," - пояснив у Facebook голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

Зазначимо, що у світі налічується близько трьох тисяч видів комарів. В Україні мешкають понад 100 видів. У нас щороку реєструють близько 50 випадків захворювання на малярію і у 100% випадків пацієнти заражаються під час закордонних подорожей.

Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, але найбільше ризикують туристи, які подорожують по Африці, Індії, Шрі-Ланці, Бразилії, В'єтнаму і Колумбії (перед поїздкою в ці регіони варто пройти курс хімієпрофілактики проти малярії).

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Автор: Вікторія Гордієнко