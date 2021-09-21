Діти захворіли після того, як під час щорічного святкування Дня здоров'я вживали воду з джерела.

В Миколаївській області призупинили роботу Новоодеської гуманітарної гімназії через зараження 13 учнів ротавірусною інфекцією.

Про це в Facebook повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За результатами епідрозслідування встановлено, що учні гімназії 14 вересня брали участь у щорічному святкуванні Дня здоров'я, який проводився біля природного джерела води на околиці міста Нова Одеса.

Зазначається, що всього до заходу були залучені 158 дітей та 14 вчителів. Вони вживали воду з джерела, харчувались окремо – продукти кожен брав з собою.

Перші ознаки захворювання у дітей з’явилися 16 вересня (підвищення температури тіла, багаторазовий рідкий стілець, блювання, пронос).

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З 17 вересня роботу гімназії тимчасово призупинено.

У центрі додали, що склали перелік осіб, які брали участь у святкуванні. За ними встановили медико-санітарне спостереження. Також відібрали для дослідження воду з природного джерела.

Окрім того, проведено вірусологічне обстеження на ротавірусну інфекцію усіх хворих, які перебувають у стаціонарах. Усі результати виявилися позитивними.

Станом на 21 вересня нових випадків захворювання не виявлено.

Новоодеська гуманітарна гімназія знаходиться в місті Нова Одеса, на вул. Чапаєва, 75.

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Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк