Це питання перебуває на стадії обговорення і розглядатиметься після того, як буде отримано інформацію, чи унеможливлює поширення коронавірусної хвороби вакцинована людина.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначає, що Україна розглядає питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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Говорячи про впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, урядовець зауважив, що цей документ передбачений Міжнародними медико-санітарними правилами, які схвалені всіма державами-членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цей документ функціонує з 2005 року.

Ляшко зауважив, що в Міжнародних медико-санітарних правилах виписано, як і ким видається таке свідоцтво, а також встановлено зразок такого свідоцтва.

До пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалося після проведення вакцинації від жовтої лихоманки. Воно вимагалося при перетині держкордону в країни, в яких є імовірність інфікування жовтою лихоманкою, аби зупинити міжнародне поширення цієї хвороби.

Під час пандемії COVID-19 багато країн встановили додаткові медико-санітарні вимоги при перетині їхнього держкордону іноземцями, які спрямовані на зупинення поширення коронавірусу.

"Україна також скористалася такою можливістю і в постанові про карантин зазначила, що іноземці, які приїжджають на територію нашої держави, відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, повинні мати поліс про медичне страхування, який покриє лікування від коронавірусної хвороби в разі інфікування на території України", - зауважив Ляшко і додав, що також йдеться про наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до перетину кордону, або ж про 14-денну самоізоляцію.

Водночас, після появи вакцини від коронавірусної хвороби деякі країни замінюють вимоги щодо наявності полісів страхування та ПЛР-тестів на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації проти коронавірусу.

"Україна також розглядає це питання, але поки що не впроваджує, оскільки сьогодні це питання ще обговорюється... Це питання буде розглядатися після того, як ми чітко отримаємо інформацію, чи унеможливлює поширення коронавірусної хвороби вакцинована людина", - сказав Ляшко.

Також він зауважив, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 дозволено видавати лише після щеплення вакцинами, які дозволені до використання ВООЗ. "Сьогодні такий дозвіл отримала тільки вакцина від американського виробника Pfizer", - додав урядовець.

Ляшко також наголосив, що міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації і імунний паспорт про проведення вакцинації – це різні речі, оскільки перше використовується виключно при перетині державного кордону. "Імунний паспорт – це зовсім інша річ... Це документ, який засвідчує наявність імунітету проти коронавірусної хвороби і дає певні привілеї людям з імунітетом над іншими людьми, в яких немає імунітету", - пояснив Ляшко.

Він наголосив, що станом на сьогодні "питання впровадження імунних паспортів не стоїть, а питання видачі міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації чітко врегульоване Міжнародними медико-санітарними правилами".

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Автор: Тетяна Поляковська