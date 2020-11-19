В інспекції не виключають, що під час перевірки підприємств, діяльність яких пов’язана з управлінням медвідходами, може виявитись, що перевізники взагалі не займаються їх утилізацією.

В Україні перевірять суб’єкти господарювання, які здійснюють транспортування та утилізацію медичних відходів. Перевірку проведе Державна екологічна інспекція.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Держекоінспекція проведе позапланову перевірку суб’єктів господарювання у сфері поводження з медичними відходами за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Будемо контролювати відповідність реальної діяльності підприємств виданим дозвільним документам", - сказав глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Вказано, що протягом минулого року в Україні утворилось приблизно 100 тисяч тонн медвідходів, однак лише 50 тисяч забрали перевізники, а про кількість утилізованих відходів взагалі не відомо.

У Держекоінспекції пояснюють, що так відбувається, оскільки більшість підприємств мають документи лише на транспортування медичного сміття, але не мають потужностей (спеціальних печей), щоб знищити відходи.

"Результат - медвідходи опиняються у природному середовищі, загрожуючи людям та екосистемі", - сказав глава відомства.

В інспекції не виключають, що під час перевірки підприємств, діяльність яких пов’язана з управлінням медвідходами, може виявитись, що перевізники взагалі не займаються їх утилізацією.

"Забезпечення законності у сфері медвідходів вкрай важливе, адже в умовах пандемії таке сміття продукується шаленими темпами", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році у Київській області виявили звалище медичних відходів, поліція тоді порушила кримінальне провадження.

Медичні відходи: що відомо

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Автор: УНІАН