В США подібне втручання коштує близько 50 тисяч доларів.

В Україні дітям з церебральним паралічем почали проводити спинну ризотомію, відому також як операція за методом Парка. Раніше для проведення такого втручання доводилось їхати за кордон, частіше за все – в США.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що операція поліпшує якість життя, знімає біль і дає шанс дітям покращити здатність ходити. У США її роблять більшості дітей із церебральним паралічем, в більшості випадків їх оплачують страхові компанії.

В Україні на подібну операцію однією з перших наважилась родина, що виховує близнюків з ДЦП. В США подібне втручання для двох дітей коштувало б загалом близько 100 тисяч доларів. Однак в Україні операція коштує лише 90 тисяч гривень.

Нейрохірурги Ігор Курілець і його колега з Ізраїлю Амір Кершенович прооперували 7-річних Михайла та Сергія. Кожен хлопчик пробув в операційній по 5 годин. Однак для того, щоб їх стан помітно покращився, має минути час.

Журналісти зустрілись з Михайлом і Сергієм через місяць після операції. Перше що впадає в око: діти спокійно сидять. Після операції діти проходять інтенсивну реабілітацію, в них з’явилась надія на нормальне життя.

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Раніше повідомлялось, що у Черкасах 59-річному чоловікові провели операцію з пересадки серця. Таку операцію там проводили вперше, до неї готувалися півтора року. На допомогу місцевим хірургам приїхали столичні колеги з інституту Амосова. Всього в операційній працювали три бригади хірургів. Шість годин.

Автор: Дмитро Захаров