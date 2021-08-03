У Черкасах 59-річному чоловікові провели операцію з пересадки серця.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Таку операцію тут проводили вперше. До неї готувалися півтора року. На допомогу місцевим хірургам приїхали столичні колеги з інституту Амосова. Всього в операційній працювали три бригади хірургів. Шість годин.
Минув п'ятий день, як пацієнт живе з новим серцем. Воно б'ється частіше. Скорочується краще.
"Відчуття нормальні. Живемо звичайним життям", – розповів чоловік.
Читайте такожСерце праворуч: у Львові хірурги врятували малюка з вродженими вадамиКрім нього, органи від одного донора отримали ще три людини. Життя всіх чотирьох врятував один донор. У нього була важка черепно-мозкова травма, яка призвела до смерті головного мозку. Згоду на забір органів дала дружина.
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