Карантин, який поки діє в Україні до 31 серпня, буде подовжено.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін припускає, що в Україні буде продовжено період дії карантину.

Про це Кузін повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"З приводу прогнозів ми дійсно зараз бачимо певну кількість регіонів, які викликають занепокоєння з точки зору того, що на рівні деяких об’єднаних територіальних громад або районів цих областей фіксуються спалахи захворюваності, тому вони зараз розслідуються", - заявив він.

Кузін уточнив, ці райони в Донецькій, Луганській, Харківській, Львівській областях.

Читайте такожЛяшко прокоментував можливість щеплення від COVID-19 третьою дозою Pfizer"Місто Київ сюди не входить, тому що у Києві реєструється багато нових випадків з точки зору виявлення, але за абсолютними показниками чи показниками на 100 тисяч населення в Києві вони більш-менш нормальні", - зауважив головний санлікар, додавши, що у МОЗ викликають занепокоєння східні області – "вони зараз є критичними", тому там зараз посилена робота фахівців з протиепідемічного захисту.

"З приводу продовження карантину – він, скоріше за все, буде продовжений. Ми розуміємо, що до карантину прив’язується багато організаційних заходів, в тому числі і тих заходів, які є в рамках системи цивільного захисту, тому він буде продовжений", - заявив він.

Водночас у МОЗ наразі немає прогнозів щодо того, на який період карантин буде продовжено.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 962 нові випадки COVID-19

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 251 тис. 869 осіб; одужали 2 млн 186 тис. 353 особи; 52 тис. 930 людей померли. Проведено ПЛР-тестувань – 11 млн 360 тис. 926.

За даними МОЗ, від 9 червня в Україні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.

16 червня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлено "зелений" рівень епіднебезпеки.

Автор: Костянтин Гончаров