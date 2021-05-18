З очікуваних цього тижня 473 тисяч доз на борту перебуває понад 120 тисяч.

В Україну прибула ще одна партія вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно в аеропорту "Київ" приземлився літак із вакцинами Pfizer. Загалом цього тижня ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer за ініціативою COVAX", - розповів глава МОЗ.

За його словами, на борту літака перебувають 122 тис. 850 доз вакцини.

Читайте такожВ Україні почали щеплювати від COVID-19 тих, хто записався через "Дію"Як повідомили УНІАН у представництві UNICEF України, в аеропорт "Київ" прибула партія вакцини Comirnaty від спільного американо-німецького виробництва компаній Pfizer / BioNTech.

До кінця тижня UNICEF має доставити в Україну 473 тис. 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій.

Очікується, що 378 тис. доз будуть використані для щеплення першою і другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту спрямують для пріоритетних груп з першого і другого етапів вакцинації.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca-SKBio, виготовленою в Південній Кореї.

За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 17 232 жителів України. Щеплення проводилося 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами вакцинації.

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Автори: Антоніна Доломанжи, Катерина Комолова