В Україну прибула ще одна партія вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно в аеропорту "Київ" приземлився літак із вакцинами Pfizer. Загалом цього тижня ми очікуємо майже півмільйона доз Pfizer за ініціативою COVAX", - розповів глава МОЗ.
За його словами, на борту літака перебувають 122 тис. 850 доз вакцини.
Читайте такожВ Україні почали щеплювати від COVID-19 тих, хто записався через "Дію"Як повідомили УНІАН у представництві UNICEF України, в аеропорт "Київ" прибула партія вакцини Comirnaty від спільного американо-німецького виробництва компаній Pfizer / BioNTech.
До кінця тижня UNICEF має доставити в Україну 473 тис. 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій.
Очікується, що 378 тис. доз будуть використані для щеплення першою і другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту спрямують для пріоритетних груп з першого і другого етапів вакцинації.
Вакцинація в Україні
- Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого.
- Зараз щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca-SKBio, виготовленою в Південній Кореї.
- За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 17 232 жителів України. Щеплення проводилося 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами вакцинації.
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