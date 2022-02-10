За наявності достатньої кількості вакцини проти коронавірусної інфекції говорити про локдаун по всій країні недоречно.

Захворюваність на COVID-19, зокрема штам "Омікрон", зараз зростає, проте вводити всеукраїнський локдаун не планується.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

"Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає "червону зону"", – зазначив міністр.

За його словами, наразі, за наявності достатньої кількості вакцини проти коронавірусної інфекції, говорити про локдаун по всій країні недоречно.

Тому, як зазначив Ляшко, як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, можна буде забути і про адаптивний карантин.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 лютого у "червоній зоні" перебувають дві області України – Івано-Франківська та Рівненська. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській - червоний рівень епіднебезпеки почне діяти з 11 лютого.

Тим часом, за словами Віктора Ляшка, в Україні вже спостерігається пік захворюваності на COVID-19. Він додав, що під час цієї хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що зменшує навантаження на лікарні.

В Україні записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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