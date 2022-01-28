Він зауважує, що в Україні працює адаптивний карантин.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що загальнодержавного локдауну у зв'язку з коронавірусною хворобою COVID-19 в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності введення локдауну, міністр наголосив: "Локдаун запроваджувати не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві "хвилі". І він тоді показав, що в першу "хвилю" 10 областей не заходили взагалі в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, восени - 6 областей не зайшли".

Ляшко додав, що, оскільки територія України велика, відповідно, поширення COVID-19, реєстрація кількості випадків і навантаження на систему охорони здоров'я неоднорідні. "Поки одна область у "червоному" рівні епідемічної небезпеки, вона може вийти, а інша - зайти", - зазначив він.

"Тому загальнодержавного локдауну не буде. І як озвучував прем'єр-міністр України в одному зі своїх вступних слів на засіданні уряду, ми розраховуємо пройти в адаптивному карантині, для того, щоб визначити цю "золоту" середину: щоб система охорони здоров'я не зазнала колапсу і був якомога менший вплив на економіку нашої країни", - підсумував Ляшко.

Читайте такожЛяшко розповів, коли в Україні можуть почати скасовувати карантинні обмеженняНагадаємо, 29 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити в країні тотальні локдауни через COVID-19.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних" зонах, якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав він.

Як вже раніше повідомляв УНІАН, сьогодні Ляшко заявив, що 2022 рік може стати останнім для пандемії COVID-19. За його словами, вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами - це чіткі сигнали, що людство зможе подолати пандемію коронавірусу.

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