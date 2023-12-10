Фахівці розповіли про плюси і мінуси цієї популярної дієти.

Як з'ясували ЗМІ, середньостатистична людина за своє життя сідає на 126 різних модних дієт.

В даний час, як пише Deseret, дієта з варених яєць набирає популярність в соцмережах. Модна дієта - це популярний план схуднення, який часто швидко набирає популярність завдяки обіцянкам швидких та вражаючих результатів.

Дієта з вареними яйцями - це план схуднення, який в основному використовує зварені круто яйця. Вперше вона була опублікована в 2018 році в книзі "Дієта на варених яйцях: легкий і швидкий спосіб схуднути!". Всупереч тому, що можна припустити з назви, дієта не складається виключно з яєць.

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Дієта включає в себе суміш яєць, зварених круто, фруктів, що прискорюють обмін речовин, овочів з низьким вмістом вуглеводів і нежирних білків. Ця дієта покликана викликати втрату ваги всього за два тижні.

Типовий щоденний план харчування при такій дієті нагадує режим харчування з низьким вмістом вуглеводів. Стандартне меню на цій дієті може виглядати так:

Сніданок: мінімум два яйця і один фрукт (з можливістю включення низьковуглеводного овоча або білка).

Обід і вечеря: яйця або нежирний білок і овочі з низьким вмістом вуглеводів.

За даними Eating Well, інші продукти та напої, дозволені в раціоні, включають:

Напої без калорій.

Дієтичне м'ясо.

Некрохмалисті овочі.

Низьковуглеводні фрукти.

Жири і масла.

Трави.

Спеції.

"Це версія низькокалорійної дієти з низьким вмістом вуглеводів, яка сприятиме зниженню ваги, але не буде стійкою в довгостроковій перспективі і не забезпечить організм збалансованим харчуванням", - сказала Ерін Палінскі-Уейд виданню Women’s Health.

"Яйця - чудовий сніданок. Яйце, зварене круто - це поживна закуска, але я думаю, що вживання різноманітних продуктів - більш здоровий спосіб харчування", - розповіла дієтолог і експерт з контролю порцій Ліза Янг, вона додала, що не думає, що людині слід сидіти на дієті, що вимагає одержимості одним продуктом.

Ефективні дієти

Дієтологи і лікарі радять застосовувати середземноморську дієту. Вони кажуть, що крім схуднення, вона також позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Фахівці відзначили, що ця дієта багата корисними продуктами, такими як риба, горіхи, злаки, що саме по собі сприяє довголіттю.

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