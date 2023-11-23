Експерти попередили, що не всі оливкові олії однакові, і вони самі по собі не змінять ваше здоров'я.

Нові дослідження показали, що додавання оливкового масла у щоденний раціон може серйозно зміцнити здоров'я.

Середземноморська дієта вже давно визнана експертами як найкорисніша для серця. Одна з ключових причин - оливкова олія, пише Deseret.com. Дослідження показують, що включення оливкової олії першого віджиму в раціон корисне для здоров'я, частково завдяки протизапальній та антиоксидантній активності її фенольних сполук.

"Ненасичені жирні кислоти в оливковій олії знижують ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету 2 типу, метаболічного синдрому та високого кров'яного тиску", - йдеться в результатах дослідження.

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Однак, вчені попередили, що не всі оливкові олії однакові. Вивчивши результати більш ніж 12 тис. випробовуваних протягом 11 років, дослідники заявили, що "щоденне помірне споживання оливкової олії першого віджиму (1-1/2 столові ложки) було пов'язане зі зменшенням на одну третину ризику смерті від серцево-судинних хвороб. Але цей ефект не спостерігався при вживанні звичайної оливкової олії".

В цілому вчені заявили, що "заміна маргарину, вершкового масла, майонезу і молочного жиру оливковою олією знижує ризик смертності від хвороб". Фахівці вказали, що оливкова олія також містить антиоксиданти, що знижують ризик хронічних захворювань.

Згідно з рекомендацією вчених, оливкову олію не можна просто лити в їжу, її слід використовувати в якості заміни "менш корисних жирів, особливо вершкового масла і жирних молочних продуктів, які містять насичені жири, які можуть підвищити рівень "поганого" холестерину".

Експерти радять вживати не більше трьох-чотирьох столових ложок оливкової олії в день, "оскільки ця кількість приносить найбільшу користь".

Середземноморська дієта

Гауковці вже давно заявили про ефективність середземноморської дієти, яка сприяє довголіттю і здоров'ю. Оливкова олія є частиною середземноморської дієти, якої активно дотримуються в Італії, Іспанії, Франції та Греції. Місцеві жителі вживають овочі, фрукти, рибу, горіхи і злаки, а також активно використовують і оливкову олію. За рахунок цього вони, в цілому, є більш здоровими і живуть довше, ніж мешканці інших європейських країн.

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