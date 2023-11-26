При тривалому голодуванні може виникнути дефіцит поживних речовин, що впливає на загальний стан здоров'я.

Голодування протягом 72 годин, також відоме як триденне водне голодування, може мати різний вплив на організм.

Спочатку тіло буде використовувати накопичений глікоген для отримання енергії, що призведе до зниження рівня цукру в крові, пише Indianexpress. У міру голодування організм переходить у кетоз, спалюючи жир як паливо. "Цей метаболічний стан може сприяти зниженню ваги", - сказав доктор Панкадж Верма.

Під час голодування можливе зниження рівня інсуліну. "Аутофагія, процес, при якому організм видаляє пошкоджені клітини, що, можливо, принесе користь здоров'ю клітин", - пояснив Верма.

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72-годинне голодування в сукупності призводить до дефіциту в 7000 калорій, що еквівалентно втраті приблизно двох фунтів жиру. "72-годинне голодування може негативно вплинути на вагу і викликати її збільшення через адаптивний термогенез. Під час таких голодувань слід забезпечити достатнє споживання води, електролітів, вітамінів і мінералів", - зазначив доктор Діліп Гуд.

Гуд сказав, що 72-годинне голодування зазвичай прискорює метаболізм організму до кетонів, і це відбивається на кетонових тілах в сечі. "Такі методи тривалого голодування небезпечні, якщо проводити їх без нагляду. У поєднанні з зневодненням може виникнути постійне ураження нирок, гіпотонія, аритмії та різні патологічні розлади, такі як гіперурикемія, низький рівень натрію, кальцію, магнію, кахексія/втрата м'язової маси", - перерахував Гуд.

"Людям з діабетом особливо слід уникати таких екстремальних голодувань", - підверкнув лікар.

За словами Верми, хоча переривчасте голодування і показало потенційну користь для здоров'я, тривалі періоди без їжі вимагають ретельного розгляду і контролю. В даний час відомо, що при тривалому голодуванні може виникнути дефіцит поживних речовин, що впливає на загальний стан здоров'я. М'язова маса може бути порушена, оскільки організм шукає альтернативні джерела енергії. Зневоднення є проблемою, тому підтримка належного споживання рідини має вирішальне значення, розповів Верма.

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