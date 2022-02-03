Наразі зробити щеплення можна у центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, в торговому центрі "Епіцентр" та в пунктах щеплення у поліклініках міста.

У Кропивницькому припинили роботу два центри масової вакцинації від COVID-19 через низьку явку містян для щеплень.

Про це повідомляє прес-служба міськради Кропивницького.

"Два центри масової вакцинації у Кропивницькому – у торговому центрі "Велмарт" і в приміщенні Донецького медичного університету із 3 лютого припинили свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо зупинення проведення щеплень у цих закладах викликане двома чинниками: низькою кількістю охочих вакцинуватися і хворобою медичних працівників.

У міськраді нагадали, що зробити щеплення можна у центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, в торговому центрі "Епіцентр" і в пунктах щеплення в поліклініках міста.

Читайте такожВ Україні схвалено план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Кіровоградській області зафіксовано 308 нових випадків COVID-19.

Загалом в Україні вчора виявили 39620 нових випадків COVID-19 - це рекордна кількість за весь час пандемії. Було госпіталізовано 4136 осіб; зафіксовано 210 летальних випадків; одужали 9380 осіб.

В Україні вчора 75 тис. 195 людей отримали щеплення від COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії було щеплено 15 млн 396 тис. 725 людей, з них отримали дві дози вакцини – 14 млн 700 тис. 198, додаткову дозу – 18 тис. 728, бустерну – 398 тис. 374 людини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини: