Зараз життю 22-річної дівчини нічого не загрожує і її вже виписали додому.

У Львові кардіохірурги врятували 22-річну львів’янку, яка отримала проникаюче поранення серця під час ракетного удару по Львову 4 вересня.

Як пише "ZAXID.NET", зранку 4-го вересня "швидка" доправила поранену дівчину до лікарні св. Луки. Вона була в шоковому стані, мала проникаюче поранення грудної клітки і відчувала нестерпний біль в ділянці серця.

"Уламок в ньому медики виявили вже під час КТ-обстеження. Пацієнтці терміново встановили дренаж, який викачував кров із плевральної порожнини, бо уламок пробив легеню і перикард – оболонку, яка оточує серце, і терміново транспортували до Центру серця та судин лікарні св. Пантелеймона, де її відразу взяли в операційну", - сказано в статті.

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Завідувач Центру Роман Домашич зазначив, що стан пацієнтки був життєзагрозливим.

"Вона фактично народилася в сорочці. Я дивуюся, як вона до нас доїхала, бо як тільки ми дістали уламок із серця, ділянка ураження почала сильно кровоточити. Це проникаюче поранення серця. Ще міліметр і вона померла б", – розповів він.

Кардіохірурги провели складну операцію на працюючому серці. Уламок розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків, у товщі серцевого м'яза. Операція тривала близько 1,5 години і пройшла успішно.

Зараз життю 22-річної дівчини нічого не загрожує і її вже виписали додому.

Ракетний удару по Львову 4 вересня

Минув тиждень після наймасштабнішого обстрілу Львова: Росія атакувала місто 13 ракетами та десятками дронів. Було вбито сімох львівʼян, а Ярослав Базилевич втратив цілу сімʼю: дружину та трьох доньок. 60 поранених були поранені. Сьогодні в лікарні досі перебуває ще 15 людей у різних станах.

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