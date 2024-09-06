Поранений чоловік, який втратив дружину і трьох доньок, прийшов на церемонію прощання.

У Львові попрощаються з чотирма членами родини Базилевичів, які загинули 4 вересня внаслідок атаки Росії.

Це 43-річна Євгенія та її три доньки – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина і 7-річна Емілія. Із сім'ї живим залишився лише батько.

Чин похорону проходить у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Біля нього зібрались сотні людей: рідні, близькі загиблих, пластуни, небайдужі львів’яни, повідомляють Новини.LIVE Львів.

Керівник "МолоДвіж Центру", у якому працювала загибла Ярина, Роман Цудний розповів, що всі діти в родині Базилевичів були дуже правильно виховані. Вони хотіли змінювати країну та своє місто і робили це.

"Ярина Базилевич була дуже світла, а її сім'я – справжні патріоти", - сказав він.

На церемонію прощання прийшов чоловік Ярослав, який втратив дружину і трьох доньок. Внаслідок обстрілу він дістав поранення, його прооперували.

Поховають загиблих на Личаківському цвинтарі.

Атака на Львів 4 вересня – деталі

Росія вранці 4 вересня атакувала Львів ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них – жінка з трьома доньками. Це родина Базилевичів – Емілія (7 років), Дарина (18 років), Ярина (21 рік) та Євгенія (43 роки). За даними рятувальників, під час атаки сім'я перебувала на сходовій клітці у будинку, яка обвалилася. Чоловік та батько дітей вижив, оскільки вирішив у той момент повернутися до квартири за водою.

Відомо, що Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, а її сестра Ярина працювала програмною менеджеркою в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025".

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