В нашій країні за добу в лікарні з COVID-19 потрапили майже 4 тисячі осіб.

Упродовж суботи, 12 лютого, коронавірус в Україні виявили у 24 518 осіб, серед захворілих є 329 медиків та 1 961 дитина.

За добу з COVID-19 були госпіталізовані 3 935 осіб, а також стало відомо про одужання 8 288 українців, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

У міністерстві зазначили, що в суботу від ускладнень, які спровокував вірус, до лікарень потрапили 3 935 громадян.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 13 лютого:

Загальна кількість захворілих – 4 525 700 осіб;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 3 779 057 осіб;

Загальна кількість померлих – 102 808;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів – 19 034 214.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 11 лютого діагностували у 38 212 осіб, госпіталізували 3 753 особи, померли 265 захворілих, а одужали 19 943 пацієнти.

Антирекорд за кількість виявлених хворих в нашій країні на COVID-19 становить 43 тис. 778 громадян осіб. Його було встановлено 4 лютого.

Пандемія коронавірусу стартувала у березні 2021-го. Згодом у різних державах низка компаній розробили вакцини від COVID-19.

В Україні вакцинація від коронавірусу розпочалася в останні дні лютого 2021 року.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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