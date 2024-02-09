Вакцину болгарського виробництва на запит МОЗ придбало державне підприємство Медичні закупівлі України.

В Україну доставлено понад мільйон доз вакцини проти дифтерії та правця для проведення рутинних щеплень у 2024 році.

Як йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), наразі в країну доставлено 1 039 500 доз, наступне постачання складе 18 300 доз.

"75% від отриманої кількості буде розподілено до медзакладів в областях, тоді як 25% поставленої вакцини зберігатимуться на національному рівні як резервний запас, який може бути розподілений в регіони за потреби", - пояснили у МОЗ.

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Вакцину болгарського виробництва на запит МОЗ придбало державне підприємство Медичні закупівлі України.

Дифтерія в Україні

Під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру, вже зафіксовані випадки. Про це повідомив лікар-інфекціоніст, Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

"Під час війни є ризик зростання захворювання на дифтерію, маємо вже випадок дифтерії в Тернопільській області. І це не перший і не останній випадок", - сказав він і додав, що також є і інші інфекції, які можуть зростати.

Крім цього нещодавно у МОЗ закликали українців робити щеплення незважаючи на війну.

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