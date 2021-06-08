З початку пандемії у світі від ускладнень коронавірусу померли вже понад 3,7 мільйона людей.

У звіті про походження коронавірусної інфекції COVID-19 національної лабораторії уряду США вважають правдоподібною і такою, котра заслуговує на подальше вивчення, гіпотезу, що вірус витік з китайської лабораторії в Ухані.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформованих з секретною інформацією людей.

У звіті йдеться, що дослідження підготувала у травні 2020 року Ліверморська національна лабораторія імені Лоуренса у Каліфорнії і направила його в Держдеп під час проведення розслідування про походження пандемії в останні місяці президентства Дональда Трампа.

WSJ пише, що оцінка фахівців ґрунтується на геномному аналізі SARS-COV-2, який викликає COVID-19.

Читайте також"Китай має виплатити світу $10 трильйонів за коронавірус" – ТрампСвоєю чергою, Reuters пише з посиланням на співрозмовників в уряді США, що у підготовленому за часів Трампа засекреченому документі стверджувалось, що три науковці з Уханського інституту вірусології в Китаї захворіли на вірус і звернулися до лікарів ще у листопаді 2019 року.

Розслідування США щодо походження коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив минулого місяця, що наказав своїм помічникам знайти відповіді на питання про походження вірусу.

Спецслужби США розглядають два можливі сценарії: вірус виникнув внаслідок аварії у лабораторії або контакту людини з інфікованою твариною. Проте офіційно Вашингтон поки не робить з цього приводу жодних заяв.

Офіційні особи США звинуватили Пекін у відсутності прозорості щодо походження вірусу, але Китай звинувачення відкидає.

Про спалах смертельної недуги в Ухані КНР повідомила взимку 2019 року. Місто терміново закрили на карантин, проте було запізно – COVID-19 поширився планетою. Відтоді світ бореться з пандемією коронавірусу.

З початку пандемії у світі від ускладнень коронавірусу померли вже понад 3,7 мільйона людей.

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Автор: Яна Ставська