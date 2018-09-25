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Науковий прорив: успішно випробувано імплантат, що дозволяє ходити паралізованим людям (відео)

12:12, 25 вересня 2018
Зарубіжні новини
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Розробники технології пояснюють, що вживили у хребет пацієнтів спеціальний стимулятор, який передає імпульси від головного мозку до спинного.

Троє учасників експерименту вперше пішли завдяки приладу, що реагує на їхні думки. 

Раніше американські дослідники з Каліфорнійського університету опублікували результати своїх експериментів – їм вдалося відновити цілісність спинного мозку щурів за допомогою нейронів, отриманих із стовбурових клітин.

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Теги: #США#вчені