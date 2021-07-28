У дослідженні брали участь люди, вакциновані AstraZeneca і Pfizer, а також ті, хто перехворів.

Вчені на тлі заяв про тромбоз через COVID-вакцину AstraZeneca провели дослідження. Вони з'ясували, що друга доза препарату не несе додаткової загрози утворення тромбів.

Про це пише The Lancet.

У дослідженні взяли участь 945941 осіб, щеплений Pfizer, з них 778534 осіб з двома дозами, 426272-щеплених AstraZeneca з 27 грудня 2020 по 19 травня поточного року.

Крім того, вчені вивчили 222710 осіб, які перехворіли COVID-19 з 1 вересня 2020 по 1 березня поточного року, а також дані про 4570149 "фонових" людей за період з 1 січня 2017 по 1 січня 2019 року.

Читайте такожУ Франції затвердили "ковідні" перепустки та обов'язкову вакцинацію медиківЗа даними вчених, після першої дози вакцини AstraZeneca частота тромбозів склала ~8,1 на 1 000 000 щеплених, а після другої ~2,3, що можна порівняти людьми, які не були щеплені.

При цьому частота венозних тромбозів після першої дози Pfizer збільшилася в 1,3 раза в порівнянні з восьмикратним збільшенням при COVID-19.

"Ніяких конкретних факторів ризику або остаточної причини тромбозу після вакцинації не виявлено. AstraZeneca продовжує проводити і підтримувати поточні дослідження потенційних механізмів", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені все ще досліджують комбінації вакцин від коронавірусу. Вони виявили препарати, при змішуванні яких рівень антитіл підвищується в шість разів.

Автор: Анастасія Горбачова