В експерименті брали участь майже 500 медпрацівників

Вчені все ще досліджують комбінації вакцин від коронавірусу. Вони виявили препарати, при змішуванні яких рівень антитіл підвищується в шість разів.

Про це повідомляє Reuters

Дослідники з Південної Кореї з'ясували, що при комбінації вакцин AstraZeneca і Pfizer можна досягти високого рівня антитіл в організмі. При цьому спочатку треба пройти імунізацію препаратом AstraZeneca, а потім - Pfizer

В експерименті взяли участь майже 500 медпрацівників, з яких 100 отримали змішані дози, 200 - отримали дві дози Pfizer, а решта - вакцину AstraZeneca.

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Після вакцинації провели дослідження рівня антитіл, згідно з яким у тих, хто отримав комбінацію вакцин рівень захисту від COVID-19 виявився вищим.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України готує офіційні рекомендації щодо комбінації різних вакцин проти коронавірусу.

Ігор Кузін зазначив, що такі рішення приймаються на основі міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини та аналізу аналогічного досвіду інших держав.

Автор: Анастасія Горбачова