Модифікація вакцин може вимагати зміни прав власності чи дозволу від регулюючих органів.

Компанії Johnson&Johnson та AstraZeneca модифікують вакцини від коронавірусу задля зниження ризиків виникнення тромбозів у щеплених громадян.

Про це пише Wall Street Journal та CNBC.

Науковці наразі вивчають причини утворення тромбів після введення ін’єкцій обох препаратів, результати застосують для покращення безпеки вакцин.

Також вчені вивчають, чи можуть потенційні модифікації препаратів усунути чи зменшити ризики тромбозу.

Читайте такожReuters дізнався, чому ЄС не поспішає реєструвати "Спутник-V"Зазначається, що подальша модифікація вакцин може вимагати зміни прав власності чи дозволу від регулюючих органів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson раніше використовували в США, але вирішили призупинити її застосування на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом.

Ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна перебуває у важкому стані в лікарні. Після чого закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо.

До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами та ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу. Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок "можливий, але не підтверджений". Після цього Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.

Перед цим низка європейських країн припиняли використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська