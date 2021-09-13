Нова COVID-вакцина заснована на технології, відмінній від тих, що використовують Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Іспанська фармацевтична компанія HIPRA може почати виробництво своєї вакцини проти COVID-19 уже в жовтні цього року.

Про це повідомила міністр науки та інновацій Дайана Морант, пише The Local.

У серпні стало відомо, що Іспанське агентство з ліків схвалило перший раунд клінічних випробувань нової вакцини на людях. За словами Морант, процес просувається успішно. Вона зазначила, що "це буде дуже хороша вакцина" для боротьби з вірусом, оскільки "її розробили з урахуванням різних варіантів, і вона показує позитивні результати".

HIPRA - провідна компанія у ветеринарному секторі - була переорієнтована на виробництво людських ліків та вакцин для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Читайте такожУ ВООЗ заявили, що викорінити коронавірус не вдасться через його постійну мутаціюCOVID-вакцина компанії не заснована на технології мРНК, що використовує Pfizer і Moderna, або на традиційніших технологіях, до яких вдавалися AstraZeneca і Johnson&Johnson (Janssen). Замість цього іспанці звернулися до технології рекомбінантних білків.

Поки що науковці розробили вакцину для варіантів коронавірусу Alpha і Beta, але припускається, що вони можуть легко використовувати ту ж технологію і для варіанту Delta. Компанія заявляє, що здатна виробити до 400 мільйонів доз вакцини у 2022 році та 1,2 мільярда у 2023-му.

Крім того, у країні розробляють ще одну вакцину проти COVID-19, крім HIPRA. Однак процес досі перебуває на доклінічній стадії.

Вакцинація від коронавірусу

Станом на 19 серпня 2021 року регулюючі органи Всесвітньої організації охорони здоров'я схвалили для застосування вакцини проти covid-19 виробників Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm і Sinovac.

На 20 серпня 112 вакцин-кандидатів перебували на стадії клінічних досліджень, і 184 - на стадії доклінічних досліджень.

В Україні за минулий тиждень зробили 921 443 щеплення проти коронавірусної хвороби. 45 148 осіб вакциновано за минулу добу, 12 вересня. Одну дозу отримали 16 930 осіб, повністю імунізовані - 28 218 осіб.

У липні 2021 року Україна відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих. У країні щеплення робляться препаратами Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) і Moderna.

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Автор: Катерина Комолова